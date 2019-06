Beim Turn- und Rasensportverein in Gröpelingen können Schulkinder an fast jedem Wochentag in den Ferien sportlich aktiv werden.

Jeden Montag- und Mittwochnachmittag wird Tischtennis gespielt. Das Angebot für Jugendliche ab 8 Jahre ist kostenlos.

Das komplette Programm steht unter www.tura-bremen.de