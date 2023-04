× Erweitern Sebastian Kirst © Annica Müllenberg Titanic-Tag

Am Weltbuchtag widmet sich das DSM bei Brettspielen, Bausteinaktionen und einer Buchvorstellung dem Jahrestag des Untergangs der Titanic. 111 Jahre liegt die wohl bekannteste historische Schiffskatastrophe am 14. April zurück: Das Leibniz-Institut für Maritime Geschichte nimmt den Mythos um die erste und letzte Fahrt der Titanic zum Anlass, um an den unvergessenen Liner zu erinnern.

Eisberg, direkt voraus –

der Alarm dringt am 14. April 1912 um 23.40 Uhr zur Brücke des Luxisdampfers. Keine zwei Stunden später sinkt das bis dahin schnellste und größte Schiff in die Tiefe und schlummert seither im eiskalten Atlantik. Mehr als ein Jahrhundert später hält das Wrack die Gemüter von Forschenden und Fans noch immer in Unruhe: Sie versuchen, dem Wrack Geheimnisse abzuringen und halten den Mythos lebendig.

Am Weltbuchtag teilen ein Buchautor und ein Experte für maritime Brettspiele ihr Wissen rund um die TItanic auf unterschiedliche Weise mit den Besucher:innen. In seinem zweiten Buch „Die Titanic war ihr Schicksal“ stellt der Journalist Jens Ostrowski Passagiere und Crewmitglieder aus Deutschland vor. Das Schicksal eines Kabinenstewards und eines Heizers beispielsweise sind direkt mit Bremerhaven und dem DSM verbunden.

Uwe Lührs, Geschäftsführer des Ladens „Der Spielspaß“, begeistert sich seit Kindheitstagen für Brettspiele und die Titanic. An einigen Stationen lädt er Neugierige ein, die historische Nacht in verschiedenen Szenerien Revue passieren zu lassen und den Koloss selbst nachbauen. Wer schafft es am schnellsten über den Atlantik mit einem der Ozeandampfer, die ab 1900 die traditionellen Segelschiffe ablösten? Die Partie kann ab 12 Uhr in Präsenz oder live auf YouTube (@leibnizdsm) verfolgt werden.

In der TITANIC-Vitrine schließlich zeigt das DSM das einstige Passagierschiff in zwei Ausführungen: als 1,35 Meter langes LEGO-Modell und als 92 Zentimeter langes COBI-Modell, gebaut und entliehen von Sebastian Kirst aus Achim. Für den TITANIC-Tag entwarf Kirst exklusiv einen Mikro-Bausatz bestehend aus 62 LEGO-Steinen, mit dem Fans den Luxusliner im Hosentaschenformat nachbauen können.

