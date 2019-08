× Erweitern Tito, der Professor und die Aliens

Der siebenjährige Tito und seine große Schwester Anita wachsen bei ihrem Vater in Italien auf. Als dieser stirbt, sollen die beiden zu ihrem Onkel in Amerika ziehen. Der ist Wissenschaftler und erforscht als Professor geheime US-Weltraumprojekte in der Nähe des berüchtigten Sperrgebiets Area 51. Als die Kinder dort voller Hoffnung auf ein aufregendes Leben in der Glitzermetropole Las Vegas ankommen, erwarten sie jedoch ein griesgrämiger Mann und die Einöde der Wüsten. Nicht einmal einen Swimmingpool gibt es. Zum Glück lernen sie Stella kennen, die schräge Hochzeiten für Science-Fiction-Touristen organisiert. Zusammen begeben sie sich in die geheimnisvolle Area 51.Doch auch der Professor ist auf der Suche nach etwas.

I 2019, Regie: Paola Randi, mit Valerio Mastandrea, Clémence Poésy, Luca Esposito, 92 Min., ab 8 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 6 Euro.