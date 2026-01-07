TKKG: Das verschollene Zepter von Gizeh

× Erweitern © Linh Nguyen TKKG Live-Hörspiel

Tim, Karl, Klößchen und Gaby ermitteln wieder live auf der Bühne! Zum 45-jährigen Jubiläum geht die beliebte Hörspielserie 2026 auf große Live-Tour. Mit dem neuen Abenteuer erwartet kleine und große Fans ein spannendes Hörspiel-Erlebnis voller Rätsel, Action und Nostalgie.

Die Originalsprecher:innen – darunter Sascha Draeger (Tim), Tobias Diakow (Karl), Manou Lubowski (Klößchen) und Rhea Harder-Vennewald (Gaby) – stehen gemeinsam mit Erzähler Nic Romm auf der Bühne. Ein besonderes Highlight ist die Live-Geräuschkulisse: Geräuschemacher Peter Sandmann lässt mit viel Kreativität und Witz die Welt von TKKG direkt vor den Augen und Ohren des Publikums entstehen.

In der Geschichte verschlägt es die vier Detektive zu den Pyramiden von Gizeh, wo ein geheimnisvolles Zepter für große Gefahr sorgt. Können TKKG das Rätsel rechtzeitig lösen?

Ein mitreißendes Live-Hörspiel (ca. 90 Minuten), das generationsübergreifend begeistert – ideal für Familien mit Schulkindern und alle, die mit TKKG groß geworden sind.

Tickets können ab 35 Euro online hier gebucht werden.