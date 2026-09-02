TMT Werkstatt

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Wenn Tanzen, Singen und Schauspielern ganz oben auf der Wunschliste eurer 7- bis 14-Jährigen steht, wird die zweite Herbstferienwoche spannend: Die Tanzschule öffnet ihre Räume für ein interdisziplinäres Ferienprojekt. Kinder und Jugendliche entwickeln hier eine Woche lang ihr ganz eigenes Bühnenstück – von der ersten Idee bis zur finalen Aufführung.

Im Mittelpunkt der Tanz-Musik-Theater-Werkstatt steht das eigene Gestalten. Statt fest vorgegebener Skripte bilden die Vorstellungen, Geschichten und Impulse der Teilnehmenden das Fundament des Projekts. Ob Choreografie, Gesangspassage oder Schauspielrolle: Die Nachwuchskünstler:innen bestimmen selbst, wie sich ihr Stück entfaltet und welche Schwerpunkte sie setzen möchten.

Begleitet wird die Gruppe dabei von Profis aus der Tanz- und Theaterszene. Das künstlerische Team unterstützt bei der praktischen Umsetzung, vermittelt Handwerkszeug für die Bühne und hilft dabei, die eigenen Ideen schrittweise in eine runde Inszenierung zu verwandeln.

Neben dem Ausprobieren verschiedener Darstellungsformen stehen Teamgeist und der gemeinsame Schaffensprozess im Fokus. Am letzten Tag heißt es dann: Vorhang auf! Vor Eltern, Verwandten und Freunden präsentiert die Gruppe das Ergebnis ihrer intensiven Ferienwoche auf der Bühne.

Die Teilnahme an der Ferienwoche vom 19. bis 23. Oktober kostet 149 Euro nach Anmeldung per Mail an info@etage-bremen.de