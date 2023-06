Cajon & Percussions

In diesem Kurs können sich Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren musikalisch ausprobieren. Mit der Kistentrommel und einer großen Auswahl an Percussion-Instrumenten vermittelt der erfahrene Musiker und Musikpädagoge Emmanuel Yaw Dompreh traditionelle afrikanische sowie populäre Beats und Rhythmen (von Reggae bis hin zu Funk, Afro, Soul, Popp und Jazz). Auch gesungen werden darf gerne bei der Jam-Session! Die Freude an der Musik und das gemeinsame Jammen stehen im Vordergrund. Jeder ist willkommen, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich!

Kurszeiten: dienstags, 16:30 – 17:30 Uhr (außer in den Ferien und an Feiertagen).

Die Teilnahme ist kostenlos, bitte vorher im Bürgerhaus anmelden.