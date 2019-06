©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Ein Mehrgenerationen-Tanzprojekt des Tanzclub des Oldenburgischen Staatstheaters im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

Dancing Together — gemeinsam tanzen. Wie ist es, wenn Menschen aus ganz verschiedenen Generationen gemeinsam tanzen? Junge Erwachsene, die kurz vor ihrem Schulabschluss sind, tanzen mit Menschen, die mit beiden Beinen im Berufs- und Familienleben stehen, und wieder andere haben diese Phase schon abgeschlossen, doch keineswegs die Neugier auf Unbekanntes und Herausforderndes verloren. Im Mehrgenerationen-Tanzclub geht es um das Erforschen des Körpergedächtnisses: Merken wir uns die Tanzschritte wirklich nur mit dem Kopf oder wann übernimmt der Körper, wenn wir die Musik zur über die Spielzeit gelernte Choreografie hören? Wann tanzen alle unisono wie ein Körper? Wann teilt sich die Gruppe in kleinere Formationen bis hin zum Solo? Welche Bewegungsmöglichkeiten haben wir und wie fühlt es sich an, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen: Together?

