Tolle Kiste

Väter und ihre Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren bauen im Rahmen eines Wochenend-Workshops eine Cajon (spanisch für "Schublade" oder "(Holz-)Kiste"). Als die afrikanischen Sklaven in Nordamerika damals keine Trommeln benutzten durften, denn diese dienten dem Zusammenhalt und ihrer geheimen Kommunikation, nutzten sie stattdessen Transportkisten für Fische oder Orangen als Trommeln. Das war die Geburt der Cajon als Instrument.

Der Workshop findet am Freitag von 16 bis 19:30 Uhr, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15:30 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro für Kinder und 55 Euro für Erwachsene.

Eine Anmeldung erfolgt telefonisch oder online.