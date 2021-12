Tom & Jerry – Eine Weihnachtsgeschichte

Jerry verschlägt es kurz vor dem Weihnachtsfest in ein leerstehendes Opernhaus. Verzaubert von der Atmosphäre und dem Glanz vergangener Zeiten träumt die Maus davon, selbst einmal auf der großen Bühne zu stehen. Und plötzlich findet sich Jerry in einem Zauberreich wieder, einem Ort, an dem jeder Wunsch in Erfüllung gehen kann. Allerdings ist Kater Tom auch schon da und der lässt natürlich nichts aus, um der Maus das Leben schwer zu machen.

Zeichentrick, USA 2007, Regie: Spike Brandt, Tony Cervone, 48 Min., empfohlen ab 6 Jahren