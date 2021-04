Tom Sawyer

Am Ostersonntag präsentiert das Erste die ersten zwei Folgen der Animationsserie, die jeden Sonntag ab 6:30 Uhr zu sehen sein wird. Im Mittelpunkt der Serie steht das Schlitzohr Tom, das im kleinen Ort St. Petersburg am Mississippi aufwächst. Er versucht auf witzige Art und Weise, sich vor der Schule und den Aufgaben zu drücken, die seine Tante Polly ihm aufträgt. Viel lieber spielt er mit seinen Freunden: Huck, Becky, Harper, Ben und Jenny. Gemeinsam erleben sie Abenteuer im Amerika der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

In der ersten Folge hat der Bandit Joe Hucks Baumhaus in Beschlag genommen und weigert sich, es zu räumen. Huck will zu Tom, doch dort erwartet ihn Tante Polly mit einem Bad.

Um das Goldfieber, das St. Petersburg erfasst hat, dreht sich die zweite Folge, die um 6:50 Uhr startet. Während die Erwachsenen ihr Glück suchen, bleiben die Kinder zu Hause. Sie erkennen schnell, dass sie nun die ganze Stadt für sich allein haben.

2D-CGI-Animationsserie, D/CDN/F 2020, Regie: Rudy Turkovicz, 20 Min.