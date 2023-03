× Erweitern © Roland Becker Torfhkähne beim Torfhafenfest in Findorff

Zur Einfahrt der historischen Torfkahnarmada in den Findorffer Torfhafen laden die Findorffer Geschäftsleute am Sonnabend, zum Familienfest mit Flohmarkt, Attraktionen für Kinder und Programm auf der Livebühne ein.

Nach sechs Jahren ist sie endlich wieder da: Die große Flotte von 22 Torfkähnen aus dem Teufelsmoor begibt sich auf eine historische Reise nach Bremen. Sie starten am frühen Sonnabendmorgen in Worpswede und treffen gegen 17 Uhr im Findorffer Torfhafen ein, wo sie Rahmen des Festes gebührend empfangen werden.

Für viel Spaß bei den Kindern sorgt von 12 Uhr bis 17 Uhr ein Familienbereich mit Hüpfburg, Bobbycar-Rennen, Bewegungslandschaft und weiteren Angeboten. Neben einem Brettspielareal werden selbstverständlich auch Torfkanalfahrten für die Besucher:innen angeboten.

Schon um 11.30 Uhr startet der Flohmarkt, anschließend führt Bremen Vier-Moderator Roland Kanwicher durchs Bühnenprogramm, das um 12.15 Uhr mit dem Kinderzirkus Turnini startet. Um 13 Uhr führt das Bremer Geschichtenhaus das Publikum in seiner Aufführung in die Vergangenheit und zeigt die Zeit der Torfkähne. Die Findorffer Country-Band Keep It Country sorgt ab 14 Uhr für Stimmung, ab 16 Uhr gefolgt vom Neustädter Shanty-Chor.

Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.findorff.de.