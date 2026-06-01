Torwand-Champions gesucht!

Fußballfans aufgepasst: Heute wird das Walle-Center zur Fußball-Arena. Kleine und große Besucher:innen haben die Möglichkeit, ihr Können an der Torwand unter Beweis zu stellen.

Moderiert wird die Aktion von Tom Bola, der für die passende Fußballstimmung sorgt. Gespielt wird in vier Spielrunden, die jeweils zur vollen Stunde beginnen. Nach jeder Runde startet die Wertung erneut, sodass alle Teilnehmer:innen die gleichen Chancen haben.

Bereits ein Treffer genügt, um einen kleinen Sofortgewinn zu erhalten und sich gleichzeitig für das Finale der jeweiligen Spielrunde zu qualifizieren. Dort treten die erfolgreichsten Schütz:innen gegeneinander an und spielen den Stundensieg aus.

Mitmachen kann jeder – unabhängig von Alter oder fußballerischer Erfahrung. Im Mittelpunkt stehen Spaß, Spannung und die Freude am gemeinsamen Fußballerlebnis.

Ergänzend zur Torwand-Aktion lädt die WM-Ausstellung in der Mall dazu ein, die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften zu entdecken – von den Anfängen bis zu den großen Momenten der jüngeren Turniere.