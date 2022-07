Total bekoffert!

× Erweitern © Penny Penski Penny Penski

Warum hat der Mann soooo viele Koffer? Was hat er da drin? Warum ist seine Brille so verbogen und warum sind seine Schuhe so komisch? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert das Clownstheater für Menschen von 4 bis 94 Jahren:

Die Koffer von Penny Penski stecken voller Überraschungen. Da trifft eine Zahnbürste für Elefanten auf eine Kegelkugel für Zwerge, der Klopimpel dreht einen doppelten Salto unterm Arm. Die siamesischen Zwillinge Karl und Otto können auf zauberhafte Art und Weise verschwinden und an anderer Stelle wieder auftauchen. Und dann kommt auch noch der Nikolaus - mitten im Sommer! Gibt's doch gar nicht? Na klar gibt es das und dazu noch jede Menge Musik, manchmal sogar auch für die Verwachsenen...

Im Varieté für Kinder mit Musik, Jonglage, Clownerie und Zauberei darf auch gerne mitgemacht werden!