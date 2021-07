Total Digital

Die Zirkusschule startet einen LGBTQ2S+ Leseclub für mehr Akzeptanz, der sich an alle 12- bis 16-Jährigen richtet. Als E-Book lesen sie den Manga "Der Mann meines Bruders". Außerdem stehen Ausflüge, wie zum Beispiel zum Hafenrummel, in die Bibliothek oder zum Rat und Tat Centrum, auf dem Programm. Jeden Tag wird gemeinsam ein Mittagessen gekocht. Nachmittags setzen sich die Teilnehmer:innen kreativ mit dem Gelesenen und ihren Erlebnissen am iPad auseinander.

Der Leseclub findet täglich vom 2. bis zum 6. August statt. Den Anmeldebogen gibt es direkt beim Zirkusplatz oder unter 0157-34542791. Bis zum 20. Juli kann der Anmeldebogen beim Zirkusplatz wieder abgegeben werden.