Tottori – Kopfüber ins Abenteuer

Die neunjährige Vega denkt oft, dass sie in ihrer Familie die einzig Vernünftige ist: Ihr Papa macht immer irgendeinen verrückten Kram, und ihre kleine Schwester Billie kommt ganz nach ihm. Als Mama nicht mit in den Sommerurlaub kommt, weil sie sich in einer Klinik vom vielen Nachdenken erholen muss, ist Vega nicht erfreut. Mit Billie und ihrem Papa allein auf Wandertour durch Norwegen? Oh nein! Doch so nervig die beiden sein können, wird der Urlaub zu dritt trotzdem schön und aufregend. Mit Rucksack und Zelt wandern sie entlang reißender Flüsse, durch Wälder und über Berge. Spaß und Abenteuer pur – bis Papa beim Klettern in eine tiefe Felsspalte rutscht und sich am Knöchel verletzt. Die beiden Schwestern müssen nun völlig auf sich allein gestellt in der Wildnis den Weg zurückfinden, um Hilfe zu holen.

NOR 2020, Regie: Arild Østin Ommunds & Silje Salomonsen, mit Billie Østin, Vega Østin, Mette Arnstad, 80 Min., empfohlen ab 6 Jahren

Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.

Am 19. März ist "action & fun" angesagt, dann gibt es nach dem Kinderfilm etwa eine Stunde lang jede Menge Aktionen – passend zum gerade gesehenen Film und alles ganz umsonst: Da wird unter Anleitung von Kinomitarbeiter:innen getobt und gerannt, gebastelt und gespielt und es gibt immer auch was zu gewinnen. Die Eltern können entspannt einen Kaffee trinken oder einfach mitmachen.