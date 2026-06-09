× Erweitern © WFB/Christina Krause Überseestadt, Tourentag

Wie kommt das Mehl in die Tüte? Was passiert in einem riesigen Getreidesilo? Und wie sieht Bremens Hafen eigentlich vom Wasser aus? Beim Tourentag in der Überseestadt öffnen Unternehmen und spannende Orte ihre Türen, die sonst kaum zugänglich sind.

Für Familien mit neugierigen Kindern sind vor allem die Führung durch die Rolandmühle, der Besuch der gewaltigen Getreideverkehrsanlage „Der Koloss“, die Fahrt mit dem Traditionsschiff „Gräfin Emma“ sowie die gemeinsame Hafentour mit Einblicken in den SchwarzLichtHof, den HafenRummel, das HafenRevueTheater und den HafenTraum spannend.

Insgesamt stehen 13 kostenlose Führungen zur Auswahl – ideal für alle, die Technik, Schiffe und das Hafenleben einmal aus nächster Nähe erleben möchten.

Anmeldungen sind ab Montag, 31. August 2026, um 10 Uhr ausschließlich per E-Mail an event@ueberseestadt-bremen.de möglich.

Verbleibende Plätze werden am Veranstaltungstag im Infozelt beim HafenRummel vergeben. Wer mehrere Führungen besuchen möchte, sollte zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten Fahrzeiten von 15 bis 20 Minuten einplanen. Das vollständige Programm und weitere Informationen gibt es auf der Veranstaltungswebseite.