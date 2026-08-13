Toy Story 5

Die Spielzeuge sind zurück, und dieses Mal heißt es: Spielzeug trifft High-Tech. Der Job von Buzz, Woody, Jessie und ihren Freunden wird deutlich härter, als sie sich dieser völlig neuen Bedrohung im Kinderzimmer stellen müssen.

Die 8-jährige Bonnie ist begeistert von ihrem neuesten Spielzeug, dem froschförmigen Tablet Lilypad. Eigentlich wollten ihre Eltern Bonnie das gar nicht schenken, doch da ihre Tochter ausgelacht wird, weil sie noch immer gerne analog spielt, haben sie ihr das Tablet besorgt. Vielleicht findet Bonnie nun endlich Freundinnen in der Nachbarschaft, wenn sie weiß, worüber die reden? Bonnies bisherige Spielzeuge Cowgirl-Puppe Jessie und Astronaut Buzz Lightyear sind besorgt, denn Bonnie lässt wegen Lilypad plötzlich alles andere im Kinderzimmer links liegen. Was wird nun aus ihnen und den anderen Spielzeugen? Und ist es nicht schädlich für Bonnie, nur noch mit Lilypad zu spielen?

USA 2026, Regie: Andrew Stanton, Animation, 102 Min., empfohlen ab 8 Jahren