© Bremer Bäder Stadionbad

In diesem Jahr feiert das Stadionbad seinen 100. Geburtstag und das will natürlich gebührend gefeiert werden. Im August findet eine Jubiläumswoche mit tollen Aktionen für Jung und Alt statt. Neben Poolparty und Open-Air-Kino finden auch kleine Wettbewerbe statt. Am "Tag der Champions" treten Teilnehmer:innen in den Disziplinen Basketball, Fußball und Volleyball gegeneinander an und müssen kleine Aufgaben meistern.

Die Training Days im Freibad sollen Lust machen, bereits jetzt zu trainieren, um dann in der Jubelwoche optimal vorbereitet zu sein.

Folgende Trainingseinheiten sind geplant:

7.6.: Basketball

21.6.: Volleyball

8.7.: Fußball

16.7.: Basketball

23.7.: Volleyball

Eintritt: 2 Euro für Kinder und Jugendliche