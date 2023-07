× Erweitern © FLMK Dampf- und Traktorentreff

Museumseigene und internationale Dampfmaschinen, 300 historische Traktoren und ihre stolzen Besitzer:innen zeigen in Vorführungen, was heute noch in ihren Oldtimern steckt.

Der Treffpunkt für alle Traktorenbegeisterten aus ganz Norddeutschland, spannend für Experten, Sammler:innen und Laien! Kleine und große Besucher:innen erleben, wie früher auf dem Land gearbeitet wurde. Interessierte beobachten auch das Pflügen mit einem Lanz Bulldog Oldtimer sowie ein Ochsengespann, das wie früher über das Museumsgelände fährt. Eine Ergänzung bilden die Meilensteine der Traktorengeschichte im Agrarium.

Für Kinder gibt es ein umfassendes Mitmachprogramm: Sie fahren auf Elektrotreckern einen Parcours entlang und lenken landwirtschaftliche Siku-Autos über eine Modellbahn. Auf dem Acker des Museums lesen sie selbst Kartoffeln. Zwischen historischen Feuerwehrfahrzeugen des Feuerwehrmuseums Marxen können Kinder und Erwachsene außerdem eine Löschspritze ausprobieren.

Teil der Aktionstage ist auch ein Markt, auf dem Sammelnde passende Ersatzteile und kleine Andenken finden. Das Traktorentreffen eignet sich für Fachkundige ebenso wie für alle Interessierten, die mit Fachleuten ins Gespräch kommen wollen. Zu Gast sind auch die „Freunde der Ritscher - Trecker aus Sprötze“, die das 100-jährige „Ritscher“-Jubiläum aus dem Pandemiejahr 2020 in kleinem Umfang nachfeiern.

Der Eintritt beträgt 11 Euro für Erwachsene, Besucher:innen unter 18 Jahren haben freien Eintritt