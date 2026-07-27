Die Lebenssituation von trans* Menschen in Deutschland

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Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Die diesjährigen Aktionswochen* laden Jugendliche ab 14 Jahren zum Online-Vortrag mit Ilka Christin Weiß vom Trans*NET Bremen ein.

Studien zeigen: Trans*Personen werden in Deutschland weiterhin stark diskriminiert. Ihre Lebenssituation hat sich in den letzten 20 Jahren nicht grundlegend verbessert – trotz größerer gesellschaftlichen Offenheit. Gleichzeitig wurden Trans*Personen zum Feindbild rechter Kreise, die Geschlecht rein binär verstehen.

Der Vortrag erläutert die psychosoziale Situation von Transgendern, das Selbstbestimmungsgesetz sowie den Ablauf einer medizinischen Transition. Er berücksichtigt auch Erfahrungen, Ängste und Bedürfnisse von trans Personen, um Verständnis für die Lebensrealität von Transgendern zu fördern.

Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt.

Der Link wird nach der Anmeldung (bis 16.9.) per E-Mail zugeschickt: anmeldung@transnet-ohz.de

*Die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Vom 9. bis 25. September 2026 finden mehr als 17 kostenfreie Veranstaltungen in Vegesack, Burglesum und Blumenthal statt – von Lesungen und Workshops über Führungen und Vorträge bis hin zu Kreativangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.