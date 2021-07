Transformer

Man kennt sie aus dem Spielzeugregal - blitzschnell verwandeln sie sich in etwas anderes: vom Auto ins Flugzeug, von der Maus zum Löwen, von Superwoman zu Catwoman.

Heute verwandeln sich im Workshop alle Kids von 8 bis 12 Jahren und schlüpfen in ihre zweite Haut, die Haut eines Tieres. Gemeinsam beantworten sie die Frage, was passiert, wenn sie ihre Umgebung als „etwas“ anderes erleben? Sie bauen Augen, Ohren, Krallen, Schweife, also das, was Erleben ihres gewählten Tieres einzigartig macht. Dabei holen sie sich Inspiration von Technologien, die man "anziehen" kann, auch Wearables genannt (wie zum Beispiel Smart Watches). Diese helfen ihnen, Dinge wahrzunehmen, die sonst vielleicht verborgen geblieben wären.

Bitte alte Kleidungsstücke und Accessoires mitbringen, aus denen sie die Wearables bauen können (Helme, Mode-Schmuck, Shirts, Schuhe, Regenschirme usw.).

Der Workshop findet täglich vom 2. bis zum 6. August statt und kostet 80 Euro. Anmeldungen sind bis zum 23. Juli unter kdemuth@fablab.org möglich.