"Who you gonna call? NAJU Bremen!” Jugendliche ab 12 Jahren und Familien helfen heute mit beim Müllsammeln rund um den Werdersee. Mit dem Frühling kommt auch mehr Müll zurück in die Grünanlagen durch Radtour, Picknick und Co. Die Naturschutzjugend im NABU möchte dagegen ein Zeichen setzen und den Menschen zeigen, wie es richtig geht. Müll in die Tonne und nicht ins Gebüsch!

Infos und Anmeldung unter NAJU@NABU-Bremen.de.