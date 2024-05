Trau dich!

× Erweitern © Krankenimages/AdobeStock.com Selbstverteidigung für Kinder

Nicht Angriff ist die beste Verteidigung, sondern Selbstvertrauen. Auf diesem Konzept fußt das Training von Andrea Ney, die in Bremen Nord schon eine echte Fangemeinde hat und in den Sommerferien auch Kurse in der Neustadt anbietet.

In ihren Selbstverteidigung- & Selbstbehauptungstrainings, die die ausgebildete Pädagogin und Wendo-Sportlerin mit der Polizei erarbeitet hat, lernen die Kinder in Rollenspielen und mit viel Spaß, wie sie sich in Konfliktsituationen behaupten können. Sie erfahren, wie sie gelassen reagieren und dabei deutlich ihre Grenzen aufzeigen, wenn sie geärgert werden, aber auch, wie sie sich befreien können, wenn sie festgehalten werden.

Die Kurse für 7- bis 10-Jährige kosten 30 Euro pro Kind (mit KiDoZ-Karte 10 Euro). Die Anmeldung kann vor Ort, per Mail oder telefonisch erfolgen.