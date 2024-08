Trauerbrunch

× Erweitern Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz 20 Jahre Löwenherz

Am Sonntag, den 18. August 2024, findet zum ersten Mal ein kostenfreier Brunch für Familien verstorbener Kinder in der Löwenherz-Akademie in Schwachhausen statt.

Herzlich eingeladen sind alle Eltern, Geschwister und Angehörige, die ein Kind verloren haben. Nach der Premiere soll der Brunch monatlich stattfinden.

In lockerer Atmosphäre ensteht ein Raum, in dem sich alle Themen der Trauer entfalten können, ohne Vorgabe oder Konzept – zugleich aber mit liebevoller Begleitung in den Löwenherz-Räumen, alles in bewährter Cafétradition: Die Gäste kommen und gehen, wie es passt. Auf einen Kaffee oder zum ausgiebigen Frühstück, allein oder mit Partner:in oder mit der ganzen Familie.