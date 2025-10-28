× Erweitern © Trauerland Jugendtrauergruppe

Das Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche bietet in den dunklen Monaten im Viertel eine niederschwellige Anlaufstelle für Jugendliche, bei denen ein geliebter Mensch gestorben ist. Betroffene können kostenfrei und unverbindlich vorbeischauen, sich informieren, austauschen oder einfach nur einen Moment verweilen.

Mit dem Pop-up möchte der Verein betroffenen Jugendlichen den Zugang zu Unterstützungsangeboten erleichtern und Jugendlichen ermöglichen, sich dem Thema Trauer unverbindlich anzunähern. Dabei kann es sich um ihre eigene Trauer handeln oder um die von Freunden oder Angehörigen, mit der sie sich konfrontiert sehen und Gesprächsbedarf haben.

Die Jugendlichen entscheiden selbst, wie sie ihre Zeit im Pop-up nutzen. Das Beratungsteam von Trauerland hält vor Ort verschiedene Angebote bereit. Unter anderem können Jugendliche:

Fragen zu Tod und Trauer stellen, von sich und ihren Verlusterfahrungen erzählen oder Gleichaltrige treffen, die ähnliches erlebt haben

kreative Angebote ausprobieren, die dabei helfen können, die eigenen Kraftquellen zu entdecken, Gefühle zu sortieren oder die Erinnerung an die verstorbene Person zu bewahren

Podcasts zum Thema Trauer hören oder in Büchern blättern, die sich mit Tod und Abschied beschäftigen

sich über die Gruppen- und Beratungsangebote des Vereins informieren

einfach eine kleine Auszeit in entspannter Atmosphäre nehmen

Der Trauerland-Pop-up ist vom 28. Oktober 2025 bis zum 14. März 2026 dienstags bis samstags geöffnet. Der Besuch und alle Angebote sind kostenfrei.