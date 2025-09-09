Expand © auremar / stock.adobe.com Trauertreff für Jugendliche - Trauerland

Der gemeinnützige Verein Trauerland – Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche e. V. bietet ab September einen monatlich stattfindenden Trauertreff für Jugendliche an, bei denen ein naher Mensch gestorben ist. Hier haben Jugendliche die Gelegenheit, andere trauernde Jugendliche kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen. Die Gruppen beginnen und enden gemeinsam. Dazwischen gibt es viel Raum und Zeit zum Erzählen, Zuhören, Fragen stellen und gemeinsam Spaß haben.

Neben inhaltlichen Angeboten zum Entdecken eigener Kraftquellen oder dem Bewahren von Erinnerungen an die verstorbene Person gibt es parallel auch immer die Möglichkeit für Gruppenaktivitäten wie Kochen, Kickern oder Spiele spielen. Vieles darf, nichts muss. Das Angebot ist so konzipiert, dass neben den (kreativen) Angeboten zu den Themen, genug Zeit für den Austausch untereinander bleibt.

Interessierten Jugendlichen steht es frei, an einem der Treffen teilzunehmen oder an beliebig vielen. Die Treffen sind kostenfrei. Um Voranmeldung wird gebeten: entweder über das Beratungstelefon unter 0421-69667280 oder per Mail an beratung@trauerland.org.