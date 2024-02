× Erweitern © Rainer Niklas Traumlandreise - Theater Los.Jetzt

Neugier treibt Agathe und Esmeralda an. Sie wollen Neues entdecken, wollen etwas erleben. Wollen aufs Meer und in den Schnee. Mit Koffern und viel Fantasie begeben sich die beiden in das Land der Träume und Träumereien. Und jetzt? Und los!

Das Theaterensemble Los.Jetzt spielt für 1- bis 4-jährige Kinder und ihre (Groß-)Eltern. Ob Bälle, Koffer oder Fallschirme – stets entdecken die drei Spieler:innen Neues auf der Bühne und durchleben dabei verschiedene Emotionen. Anschließend lädt das Ensemble die Kleinen ein, selbst die Bühne mit den Requisiten zu erkunden - ob mit den eigenen Beinchen oder auf dem Arm.

Der Eintritt ist frei! Eine Reservierung für einen Sitzplatz wird dringend empfohlen. Diese ist per E-Mail möglich.