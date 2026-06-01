Traumwelten gestalten

In diesem Collagenworkshop sind Kinder zwischen 6 und 10 Jahren eingeladen, ihre ganz persönliche kleine Traumwelt zu gestalten. Wie sieht die Welt in deinen Träumen aus? Was darf auf keinen Fall fehlen?

Eine Schachtel wird zur eigenen kleinen Bühne für Tiere, Bäume, Menschen oder magische Wesen – alles ist erlaubt! Mit Bildern aus alten Zeitschriften und verschiedenen Materialien können die Kinder ihre Welt ganz nach ihren Vorstellungen zusammenstellen.

Auch Karten oder kleine Bilder können in Collagetechnik gestaltet werden. Unterschiedliche Materialien stehen bereit und helfen dabei, kreative Ideen umzusetzen.

Die Teilnahme kostet 3 Euro nach Anmeldung per Mail oder Telefon.