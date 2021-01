× Erweitern © KunstAtelier Exprimendi Trickfilme

Kreative Ferienkids ab 8 Jahren setzen an zwei Tagen in den Ferien ihre Ideen in selbst produzierten Kurzfilmen um. Sie zeichnen, schauspielern, kneten und filmen mit kleinen Digitalkameras.

Als Drehorte stehen zwei Ateliers und der Garten der Kunstschule zur Verfügung. Requisiten, Kostüme und Materialien wie Stifte und Knete für Figuren- und Zeichentrickfilme sind vorhanden. Bei der abschließenden Bearbeitung der Filme werden die Wünsche der Kinder umgesetzt. Die fertigen Trickfilme bekommen alle Teilnehmerïnnen nach Kursende als CD zugeschickt, die sich über den "Quicktimeplayer" abspielen lässt.

Der Ferienkurs findet am 31.3. und 1.4. jeweils von 8:30 bis 14 Uhr statt, und kostet 140 Euro inklusive Material, Bearbeitung der Filme, CD und Bio-Tee. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder unter www.exprimendi.de.

Zur Vorbereitung auf den Trickfilm-Kurs kann am 29. und 30.3. auch der Comic-Kurs besucht werden.