KUBO Läuft! Deine Trickfilmproduktion

In den Herbstferien verwandeln sich die Klassenzimmer in Künstler-Ateliers: In der KUBO-Trickfilmwerkstatt erfinden Kids ab 11 Jahren fantastische Geschichten.

Zusammen mit Henning Pöplau setzen die Teilnehmerïnnen ihre eigenen Ideen mithilfe von Trickbox, Computer und Kamera als Trickfilm um. Sie bauen Kulissen, erfinden Figuren und werden zu Regisseurïnnen. So entsteht Schritt für Schritt die eigene Filmproduktion.

Die Teilnahme am Ferienkurs von Montag bis Freitag kostet inklusive Material und warmem Mittagessen 95 Euro nach Anmeldung.