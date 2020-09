In der Technik des Legetrick-Trickfilms beschäftigen sich 6- bis 12-jährige Filmemacherïnnen mit der Frage, was für uns ein Geschenk sein könnte, welches uns zwar Freude aber dem Beschenkten Unheil bringen könnte. Auf humorvolle Weise entstehen kleine Geschichten, die in Zweierteams entwickelt und umgesetzt werden. Die Geschichten beziehen sich auf reale und fantastische Erlebnisse der Lebenswelten der beteiligten Kinder. Sie arbeiten mit Fotografien aus dem Stadtteil Gröpelingen und gezeichneten Figuren und Objekten, die zu einer Trickfilmgeschichte gestaltet werden.

Die Trickfilmwerkstatt findet täglich bis zum 16. Oktober statt. Am 8. November präsentieren die Kinder ihren Film auf dem Internationalen Erzählfestival Feuerspuren.

Kosten: 12 Euro; um eine Anmeldung wird gebeten