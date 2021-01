Triff Johann Wolfgang von Goethe

Das mehrfach preisgekrönte Geschichtsformat "Triff ..." geht in die dritte Runde. Mit ihrer Zeitmaschine reist die Promireporterin Clarissa in die jeweilige Epoche von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte und begibt sich in der Gegenwart auf Spurensuche nach deren Wirkung.

Am Schreibtisch mit Federkiel und Tinte sitzend, trifft Clarissa einen der größten Dichter Deutschlands. Sie erlebt Goethe als Lebemann, spießigen Beamten und rastlosen Geist. Sie ist dabei, als er den Teufel für das Drama Faust in Pudelgestalt erfindet und ihm beim Blinde-Kuh-Spiel in seinem Gartenhaus die Idee zum Zauberlehrling kommt. Zurück in der Gegenwart wandelt Clarissa durch Frankfurt und Weimar auf seinen Spuren und erfährt, von welcher Bedeutung seine Werke noch heute sind.

Alle Folgen sind zusätzlich online mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache verfügbar.