Triff Karl den Großen

Das mehrfach preisgekrönte Geschichtsformat "Triff ..." geht in die dritte Runde. Mit ihrer Zeitmaschine reist die Promireporterin Clarissa in die jeweilige Epoche von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte und begibt sich in der Gegenwart auf Spurensuche nach deren Wirkung.

Bei ihrem ersten Treffen mit Karl dem Großen entkommt Clarissa nur knapp der eigenen Enthauptung. Eine angenehmere Seite des strengen Herrschers entdeckt sie in Karls Familienkreis und ist live bei seiner Krönung in Rom dabei. In der Gegenwart verschlägt es Clarissa nach Aachen in den berühmten Dom und die nahe Schatzkammer, wo sie entdeckt, was vom einstigen Herrscher noch übrig ist. Über den Alltag der Menschen zu Lebzeiten von Karl dem Großen erfährt sie mehr im Freilichtlabor Lauresham.

Alle Folgen sind zusätzlich online mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache verfügbar.