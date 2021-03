Das mehrfach preisgekrönte Geschichtsformat "Triff ..." geht in die dritte Runde. Mit ihrer Zeitmaschine reist die Promireporterin Clarissa in die jeweilige Epoche von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte und begibt sich in der Gegenwart auf Spurensuche nach deren Wirkung.

In der heutigen Folge hilft sie dem Universalgenie Leonardo da Vinci beim berühmten Lächeln der Mona Lisa.

Alle Folgen sind zusätzlich online mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache verfügbar.