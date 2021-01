Triff Napoleon

Das mehrfach preisgekrönte Geschichtsformat "Triff ..." geht in die dritte Runde. Mit ihrer Zeitmaschine reist die Promireporterin Clarissa in die jeweilige Epoche von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte und begibt sich in der Gegenwart auf Spurensuche nach deren Wirkung.

Heute platzt Clarissa in die Krönungs-Zeremonie Napoleons und sorgt für Verwirrung, als er sich selbst zum Kaiser erklärt. Sie lernt Napoleon ganz persönlich kennen, mit der Hand in der Weste und seinen Dreispitz tragend. Clarissa ist dabei, als aus dem korsischen Außenseiter das militärische Genie und dann ein Diktator wird, der sich im Exil selbst verklärt. In der Gegenwart erlebt sie, wie der belgische Comic-Zeichner „Stedo“ sich dem einstigen Herrscher nähert.

Alle Folgen sind zusätzlich online mit Untertiteln, Audiodeskription und Gebärdensprache verfügbar.