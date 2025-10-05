Troja! Blinde Passagiere im Trojanischen Pferd

Das Ensemble inszeniert ein Stück für Zuschauende ab 10 Jahren.

Seit zehn Jahren liegt Troja im Krieg mit den Griechen. Jetzt haben die Griechen sich mit ihren Schiffen zurückgezogen und ein riesiges Holzpferd vor der Stadt zurückgelassen. Nachts, als die griechischen Krieger aus dem Pferd in die Stadt ausgeschwärmt sind, um sie in Brand zu setzen und endgültig zu besiegen, klettert ein trojanisches Kind ins Pferd – der aktuell wahrscheinlich sicherste Ort – und trifft dort auf einen Krieger, selbst noch ein Kind. Schnell tragen sie stellvertretend den Streit um die schöne Helena aus – Ursache für den Krieg, der sie beide zu Feinden macht, was sie nach ihrer Begegnung nicht mehr sein wollen. In dieser Nacht wird Hermes keinen Toten aus dem Trojanischen Pferd in die Unterwelt führen.

Eintritt: Kinder 7,50 Euro, Erwachsene 15 Euro.