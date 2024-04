× Erweitern © Gabriela Valdespino Trouble

Inspiriert von Geschichten und Figuren aus dem Zauberland Oz suchen fünf Performer:innen zwischen 10 und 43 Jahren nach Wegen, mit den düsteren Szenarien umzugehen, die ihnen täglich auf allen Kanälen begegnen.

Können Zucker­watte, Zauber­tricks oder Gedichte von Kae Tempest helfen? Wie können alle gemein­sam auf all den Trouble reagieren? Und wie können wir stark werden, ohne uns abzuhärten?

Trouble ist ein inter­essantes Wort. Es bedeutet: Auf­wirbeln, wolkig machen oder stören.

(Donna Haraway: Staying with the trouble)

Die Darstellenden haben Wolken gemacht und setzen sich Stürmen aus. Sie fragen: Wie bleiben wir stabil im Auge des Tornados, in diesem Wirbel­sturm aus Informationen und beun­ruhigenden Nachrichten? Oft fühlen wir uns ohn­mächtig gegenüber all dem Trouble. Manchmal würden wir uns am liebsten verstecken, uns die Decke über den Kopf ziehen. Aber: Das soll nicht so bleiben!

Am So, 16.6. findet die Vorstellung mit Kinderbetreuung statt.

Tickets kosten für Kinder 5, für Erwachsene ab 8 Euro, VKK online unter www.schwankhalle.de. Restkarten ab 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse 0421 520 80 70.