Vom 27.-31.03.23 finden die KUBO Kunst_ Ferien_ Kurse in der Gesamtschule Mitte GSM Brokstraße statt. Montag bis Freitag, jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr, verwandeln sich die Schulräume in Ateliers. In der Mittagspause gibt es für alle leckeres warmes Essen. Die Ausstellung für Freund:innen & Familie ist am Freitag um 14 Uhr!

TRY & ERROR / Schablone / Ab 12 J. / Mit Sabine Kohn

In diesem Kurs werden wir selbst zu Streetart Künstler:innen. Ihr entwerft eigene Motive und cuttet eure eigenen entworfenen Schablonen. Mit diesen Stencils wollen wir eine Wand auf dem Schulhof gestalten. Ihr lernt dabei etwas über das Hantieren mit der Spraydose und viele andere Tipps rund ums Sprühen. Natürlich könnt ihr eure Stencils auf Pappen sprayen, um sie mit nach Hause zu nehmen!

Solidarisches Bezahlsystem nach eigener Einschätzung : 90€ / 110 € / 130€

Bitte vorher anmelden, bis zum 20.2. über die Website oder unter anmeldung@kubo.de