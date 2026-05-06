× Erweitern © Julia Erusova Tschüssikowski, Theater 11

Das Ensemble des Theater 11 präsentiert auf dem diesjährigen SummerSounds Festival seine Straßenclownerie: Die Familie Tschüssikowski fährt mit dem Familienauto in den lang ersehnten Urlaub. Doch auf dem Weg in ein warmes Land hat das Auto eine Panne. Und nun?

Die 30-minütige bunte Performance für die ganze Familie unter der Regie von Julia Erusova kommt ganz ohne Worte aus.

Es spielen Iryna Shcherbak, Ilia Riabov, Filipp Shilovskii, Yuliia Lohvynenko und Varvara Kuporova.

Der Eintritt ist frei.