Tüfteln und Knobeln

× Erweitern © EuroScience/Roland Center Tüfeln und Knobeln

Rätseln, ausprobieren, bauen und entdecken: Vom 1. bis zum 19. Oktober macht die Mitmachausstellung Station in Huchting und lädt ein, die faszinierende Welt Mathematik spielerisch zu erforschen.

Besucher:innen jeden Alters können die rund 40 Experimentierstationen kostenfrei erkunden und dabei spannende Phänomene aus Wissenschaft, Logik und Mathematik spielerisch entdecken. Ob Formen legen, Schatten erforschen, Brücken bauen, Türme konstruieren oder geheime Codes entschlüsseln – überall ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Durch eigenes Ausprobieren erschließen sich viele Zusammenhänge. So werden Themen wie Geometrie, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Logik auf spannende und unterhaltsame Weise vermittelt.

Die Ausstellung wurde vom Mathematikum Gießen gemeinsam mit EuroScience entwickelt und begeistert seit Jahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ganz Deutschland.

Der Besuch der Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten des Centers kostenfrei möglich. Ergänzend bietet das Roland-Center kostenlose, etwa einstündige Führungen für Gruppen zwischen 9 und 15 Uhr an. Lehrkräfte und andere Interessierte melden sich einfach per E-Mail beim Center Management an.

Zu sehen bis 19. Oktober 2026, Mo - Sa von 9 bis 19 Uhr. Eintritt frei.