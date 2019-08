× Erweitern Motiv: WDR Maus-Türöffner

Am Maus-Türöffnertag öffnen sich für alle neugierigen Maus-Fans Türen, hinter denen sich etwas Interessantes verbirgt und die sonst verschlossen sind. So auch in der Museumseisenbahn, wo man auf Erlebnistour gehen kann und erklärt wird wie eine Dampflok funktioniert. Dazu kann man Kohle schaufeln, bei einer Dampf- oder Diesellokomotive mitfahren und eine Handhebeldraisine bewegen oder selbst ein Stück Schienen sägen kann.

Für Kinder ab 3 Jahre.

Bitte per E-Mail anmelden.

Am „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit Maus“ können Kinder und Familien überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Mehrere hundert Einrichtungen, Unternehmen, Forschungslabore, Vereine und Werkstätten öffnen am 3. Oktober ihre Türen, die Kindern sonst verschlossen bleiben und hinter denen es etwas Spannendes zu entdecken gibt.