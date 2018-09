Türen auf für die Maus

× Erweitern Motiv: WDR Maus-Türöffner

In eine Zwiebel, Melone oder Zitrone schauen, ohne sie dafür zu zerschneiden? Oder einfach in das Innere eines Kopf sehen oder live miterleben, wie das Herz schlägt? Das alles ist möglich mit einem MRT. Aber wie sieht ein MRT überhaupt aus und wie funktioniert es. Das MRT ermöglicht einen Blick in jedes Innere. Am Maus-Türöffner-Tag bekommt jeder Besucher ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen einen tollen Einblick in die Welt der Medizin und Technik.

Um einen direkten Einblick den Teilnehmern zu ermöglichen, werden drei Führungen mit begrenzter Teilnehmerzahl um 10 Uhr bis 11:30, 12 Uhr bis 13:30 Uhr und 14 bis 15:30 Uhr, angeboten.

Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung unter maus@mevis.fraunhofer.de erforderlich.