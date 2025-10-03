Türen auf mit der Maus: SpielZeit

× Erweitern © Freilichtmuseum am Kiekeberg Türen auf mit der Maus, Museumsbauernhof

Der Freitag steht ganz im Zeichen der Maus: Familien mit Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren erkunden spielerisch den historischen Heidehof und suchen bei einer Schnitzeljagd „Mausmützen“ auf dem Gelände, um mit dem richtigen Lösungswort einen kleinen Gewinn zu erhalten. Bei einer digitalen Rallye lernen Jung und Alt den alten Smedtshof kennen und erfahren, wie der Alltag einer Bauernfamilie um 1930 aussah. Familien probieren ein großes Leiterspiel im Garten aus – dabei sind Felder des Spielfelds mit Leitern verbunden, die den Weg zum Ziel abkürzen oder verlängern. Bei der Bauernolympiade erwartet die Teilnehmenden eine Reihe an Spielen – von Dosenwerfen über Sackhüpfen bis zu Stelzenlaufen – bei denen sie ihre Geschicklichkeit zeigen können.

Als Andenken an den besonderen Tag können Kinder Postkarten an ihre Lieben mit Motiven der „Sendung mit der Maus“ schreiben. Porto und Versand übernimmt das Museum.

Anmeldung an info@museumsbauernhof.de

Weitere Infos auf die-maus.de