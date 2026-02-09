Bunte Turmaline

Gemeinsam gehen Kindr zwischen 7 und 12 Jahren auf eine spannende Entdeckungsreise zu den Kristallen. Sie schauen sich farbenfrohe Turmalinscheiben genau an und entdecken, wie aufregend das sein kann: Welcher ist der schönste Kristall? Könnte man ihn auch in einem Kunstmuseum ausstellen? Wo kommen diese wunderbaren Minerale überhaupt her? In der Gruppe erzählen sich alle, was sie gesehen und gedacht haben. Dabei sind alle Einfälle erwünscht! Spielerisch üben die Kinder, ihre Ideen in Worte zu fassen, anderen zuzuhören und zu verstehen, was sie denken. So wird das Museum zu einem magischen Nachdenk-Ort! Am Ende nehmen alle ein eigenes Kristallbild mit nach Hause.

Die Kosten betragen 10 Euro. Wer mitmachen möchte, meldet sich telefonisch an.