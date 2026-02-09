Turmaline schleifen

Dünn geschliffen verzaubern schwarze Turmaline mit traumhaft schöner Vielfalt. Beim Ausstellungsbesuch bewundern Familien mit Kindern ab 7 Jahren ihre glänzenden Farben und faszinierenden Formen. In der Kristallwerkstatt schleifen alle Teilnehmenden selbst kleine Kristallscheiben. Aus einer anfangs pechschwarzen Turmalinscheibe tauchen beim Dünnschleifen allmählich Farben und auch Muster auf.

Die Kosten betragen 20 Euro. Wer mitmachen möchte, meldet sich telefonisch an.