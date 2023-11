× Erweitern © Kunsthalle Bremen U18 zwischen Dürer und Cage Projektpräsentation der Grundschule an der Carl-Katz-Straße

Das gab es noch nie: Kinder und Jugendliche interpretieren Meisterwerk der Kunstgeschichte - und treffen in einer Ausstellung aufeinander.

Drei Kitas und neun Schulen aus Bremen und Niedersachsen wurden von der Kunsthalle Bremen eingeladen, sich im Museum mit Werken der Sammlung in einen Dialog zu begeben und sich inspirieren zu lassen. Ausgangspunkte für die kreative Auseinandersetzung sind unter anderem Arbeiten von Paula Modersohn-Becker, Pablo Picasso, Lovis Corinth oder Nina Baier. Nach „Generation*. Jugend trotz(t) Krise“ des Jugendkuratoriums New Perceptions ist es die zweite Ausstellung, die jungen Perspektiven die Ausstellungsräume überlässt.

Auf Augenhöhe werden 13 Meisterwerke und 17 Positionen von Kindern und Jugendlichen präsentiert. Im Rahmen mehrerer Workshops für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte wurden im Vorfeld Werke ausgewählt, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen auseinandersetzen wollten. In dem kreativen Prozess wurden die Schulen und Kitas von Mitarbeitenden der Kunsthalle begleitet und unterstützt.

Die Grundschule an der Carl-Katz-Straße suchte zum Beispiel gleich mehrere Meisterwerke aus und erstellte unter anderem Collagen aus Stoff und Papier, Knetfiguren sowie Fadenbilder zu Arbeiten von Nina Beiers „Portrait Mode“ (2012) sowie zu Franz Marcs „Kinder im Boot“ (1903). Das Gymnasium Horn erarbeitete eine Tanzperformance in Dialog mit John Cages Werk „Steps“ (1989) und eine Bodeninstallation zu Adolf Luthers „Hohlspiegelobjekt“ (1967).

Zu sehen bis 11.02.2024

Die ausgestellten Ergebnisse stammen von Kindern und Jugendlichen der Grundschule an der Carl-Katz-Straße in Arsten, der Grundschule an der Düsseldorfer Straße in Blockdiek, dem GymnasiumHorn, der IGS Brake, der Paula-Modersohn-Becker-Schule in Erichshof, dem Ökumenischen Gymnasium in Oberneuland, der Ganztagsgrundschule Admiralstraße in Findorff, der Gerhard-Rohlfs-Oberschule in Vegesack, dem Schulzentrum an der Alwin-Lonke-Straße in Burglesum, dem Kinder-und Familienzentrum Thedinghauser Straße in der Neustadt, dem Kinder- und Familienzentrum Hohwisch in Hastedt und dem Kinderhaus Ostertor im Viertel.