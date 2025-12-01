Tag der offenen Tür

× Erweitern © Milchzahn e.V. Milchzahn e.V.

Zum Start des neuen Kindergartenjahres 26/27 am 1. August sind interessierte Eltern eingeladen, die einen Krippenplatz für Kinder unter 3 Jahren suchen. Sie können die Räumlichkeiten besichtigen, Fragen zum Anmeldeverfahren stellen und sich über das Konzept informieren.

In dem Elternverein werden zehn Kinder von 1 bis 3 Jahren (bei Bedarf auch jünger) betreut. Die Kita verfügt über einen kleinen Außenbereich, jede Woche werden Spielplätze in der Umgebung besucht, dazu gibt es wöchentlich Kinderturnen beim BTS Neustadt, eine Musikpädagogin kommt und vieles mehr.

Für das kommende Kitajahr gibt es drei freie Plätze.