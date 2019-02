U3-Spielkreis

Das pädagogische Betreuungsangebot richtet sich an Kinder von 1,5 bis 3 Jahren und ihre Eltern. Es umfasst Themen wie das gegenseitige Loslassen lernen, Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen, den Platz in Gruppe finden oder das Akzeptieren von Regeln. Das gemeinsame Spielen und Spaß haben steht dabei im Vordergrund. Es werden auch Ausflüge zum Beispiel ins Schwimmbad, auf Spielplätze oder in die Natur unternommen.

Rote Gruppe: Montag, Mittwoch, Donnerstag

Grüne Gruppe: Dienstag, Mittwoch, Freitag

jeweils 9 – 12 Uhr

Eine Anmeldung wird benötigt.