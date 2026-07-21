Expand © Kinderhospiz Löwenherz Über die Trauer hinaus

Das Kinderhospiz Löwenherz präsentiert in seinem Gastspiel ein Figurentheater ohne Worte für Publikum ab 5 Jahren. Die Inszenierung stellt sich der Tiefe des Themas und weicht auch dem Schmerz nicht aus.

Es entsteht Raum, sich mit Verlust, Tod und Trauer auseinanderzusetzen. Die ernsthafte aber unkomplizierte Art der Inszenierung ermöglicht Kindern und Erwachsenen hierzu gleichermaßen Zugang. Als Familienstück konzipiert, ist es auch für Kinder ab 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen geeignet.

Im Spiel sind zwei Menschen auf dem Weg der Trauer. Halt suchend, dem Sturm der Gefühle ausgeliefert gelingt ihnen zwischen Verzweiflung und Annehmen nach und nach der Abschied, gemeinsam und jedem auf seine Weise.

Im Anschluss kann am moderierten Publikumsgespräch teilgenommen werden.

Kinder kostenfrei, Erwachsene 5 Euro.