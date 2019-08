Familie auf Zeit werden

Bevor Kinder in eine feste Pflegefamilie kommen, leben sie oft im Heim oder in einer Übergangspflegefamilie; in einer Umgebung also, die Kindern in akuter Notlage für begrenzte Zeit Schutz bietet. Die Vermittlung der Kinder erfolgt durch das Amt für Soziale Dienste, das mit den Übergangspflege-Stellen Verträge schließt.

Für diese Übergangspflege sucht die gemeinnützige Gesellschaft PiB – Pflegekinder in Bremen in ganz Bremen Familien oder Einzelpersonen, die Kinder vorübergehend aufnehmen möchten. Die Kinder oder Jugendlichen benötigen Schutz und Begleitung, denn sie kommen aus in einer akuten Familienkrise. Sie bleiben meist mehrere Monate in der Übergangsfamilie. Zurzeit werden 30 Kinder in 21 Übergangspflegestellen betreut, aber besonders für kleine Kinder werden fortlaufend Familien gesucht.

Wer pädagogisches Interesse und vielleicht pflegerisch-erzieherische Kenntnisse hat, wer selbst ein Kind zuhause betreut oder sich beruflich neu orientieren möchten, kann sich auf dieser Veranstaltung umfassend über die die Übergangspflege als pädagogische Aufgabe informieren.

Bei Interesse qualifiziert PiB geeignete Personen für die Tätigkeit. Der nächste Qualifizierungskurs beginnt Ende Oktober. Das Jugendamt vermittelt die Kinder, und die Stadt Bremen zahlt ein angemessenes Pflegegeld für deren Betreuung. Während dieser Zeit begleitet PiB die Pflegefamilie.

Telefonische Auskunft gibt es unter 0421-95882060.